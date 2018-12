Genoa, tris di Favilli e doppietta di Piatek nell'8-0 all'Imperia

Fonte: Inviato a Pegli

Partitella infrasettimanale per il Genoa. Davanti ad una buona cornice di pubblico, che ha sfidato il freddo di Pegli in questo pomeriggio di dicembre, i rossoblu hanno affrontato l'Imperia, formazione che milita nel campionato ligure di Eccellenza. Un'occasione testare gli ultimi automatismi in vista della trasferta insidiosa di domenica sera contro la Roma. Mister Prandelli schiera la sua squadra con il 3-5-2 con Biraschi, Romero e Zukanovic a formare la linea difensiva davanti a Radu mentre Romulo e Lazovic sono gli esterni. A centrocampo con Hiljemark e Sandro c’è Bessa mentre le due punte sono come sempre Piatek e Kouamé. Pronti e al settimo minuto Piatek in scivolata sblocca il punteggio mentre cinque minuti più tardi Kouamé impegna Trucco con tocco ravvicinato. Il portiere nerazzurro si ripete al quarto d’ora quando respinge un diagonale di Bessa. Al minuto 22 Piatek raccoglie un invito dalla sinistra di Lazovic e firma il gol del 2-0 mentre al 32' Kouamé spinge in rete un invito di Bessa. Lo stesso centrocampista italo-brasiliano impegna Trucco dalla distanza prima della fine del primo tempo.

Nella ripresa girandola di cambio con il Grifo che cambia tutti gli effettivi ma mantenendo il modulo. In porta c'è il baby Russo con Pereira, Spolli e Criscito in difesa mentre gli esterni sono Medeiros e Dalmonte. In mediana c'è Veloso con Rolon e Omeonga ai lati. In attacco ci sono Pandev e Favilli. Il primo sussulto è di marca rossoblu con un colpo di testa di Spolli sugli sviluppi di un corner che si perde sul fondo. Al 18' Pandev impegna Meda con una conclusione potente, sulla ribattuta Medeiros tenta il diagonale che si spegne a lato. 120 secondi più tardi una bella combinazione fra Favilli e Pandev porta l'ex Ascoli e firmare il poker. La Mantia arriva con Criscito che con un mancino preciso supera Meda mentre Favilli con un gran destro trova il sesto gol. Partecipano al festival del gol Lisandro Lopez, ancora Favilli - la rete della tripletta arriva dal dischetto - per l'8-0 finale.

GENOA-IMPERIA 8-0

Reti: 6' e 22' Piatek, 32' Kouamé, 64', 71' e 82' rig. Favilli, 66' Criscito, 72' Lisandro Lopez.

Genoa p.t. (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.

Genoa s.t. (3-5-2): Russo; Pereira, Spolli, Criscito; Medeiros, Rolon (67' Lisandro Lopez), Veloso, Omeonga, Dalmonte (67' Lakicevic); Pandev. Favilli. Allenatore: Cesare Prandelli.

Imperia: Trucco, Cavallone, Pelliccione, Martelli, Laera, Di Lauro, Faiedo, Giglio, Castagna, Costantini, Tahiri. A disposizione ed entrati a gara in corso: Meda, Manitto, Correale, Franco, Bordero, Zeka, Fatnassi, Nastasi, Zanchi, Savona, Pellegrino, Delice. Allenatore: Pietro Buttu.