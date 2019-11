© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due buone notizie per Thiago Motta in vista della gara casalinga di domani contro l'Udinese, valida per l'11° turno di Serie A: tornano a disposizione sia Lerager che Pajac. Questi, nel dettaglio, tutti i convocati rossoblù:

Portieri: Jandrei, Radu.

Difensori: Zapata, Barreca, Goldaniga, El Yamiq, Biraschi, Romero, Ghiglione, Ankersen, Pajac.

Centrocampisti: Lerager, Jagiello, Schone, Radovanovic, Agudelo, Saponara.

Attaccanti: Sanabria, Gumus, Kouamè, Pandev, Cleonise, Pinamonti.