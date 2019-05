Decisione tifosi dopo un'assemblea pubblica in serata

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - I tifosi del Genoa abbonati della Gradinata Nord, riuniti in assemblea alla sala chiamata del porto di Genova, hanno deciso di tornare sabato al Luigi Ferraris per sostenere la squadra nella partita con il Cagliari. La decisione è stata presa al termine di una votazione che ha visto prevalere con circa il sessanta per cento dei voti la mozione di rientrare allo stadio per sostenere la squadra nella sfida salvezza contro il Cagliari in programma sabato alle 18 al Luigi Ferraris. La contestazione nei confronti di Enrico Preziosi, che era iniziata a fine aprile dopo la sconfitta nel derby di ritorno e aveva visto gli Ultrà e l'Associazione dei Club Genoani rimanere fuori dall'impianto sia nella gara contro il Torino che in quella contro la Roma, proseguirà comunque hanno fatto sapere i tifosi che al termine dell'assemblea hanno intonato cori contro Preziosi.