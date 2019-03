16.53 - Gaetano Paolillo, agente di Vincenzo Millico, parla del crack della Primavera del Torino a TMW. "Lui è un attaccante, una seconda punta o un esterno, dipende come gioca. A memoria, non c'è uno come lui. Non esiste, perché anche quelli che sono in A, Pinamonti, Kean, non hanno...