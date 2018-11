Genoa, verso il derby della Lanterna: tecnica e partitelle per i rossoblu

Fonte: Inviato ad Arenzano (GE)

Proseguono a ritmi alti gli allenamenti del Genoa. I rossoblu stanno proseguendo la loro marcia di avvicinamento al derby della Lanterna numero 117. Sotto il sole di Arenzano, località scelta in attesa che sia rizollato il campo del “Signorini”. Mister Ivan Juric ha fatto svolgere alla sua squadra una seduta in cui il pallone è stato protagonista. Dopo una serie di esercitazioni tecniche divisi a gruppi per poi procedere con una partitella a campo ridotto undici contro undici con la squadra senza pettorina schierata come la Sampdoria con il 4-3-1-2. Il tutto per prendere confidenza con l’avversario del 25 novembre prossimo. Conclusione con una partitella con i portieri, ma sempre a campo ridotto, conclusa 4-3 per la squadra con la pettorina capitana da Mimmo Criscito. In rete per i gialli Dalmonte, autore di una doppietta, Romero e Mazzitelli mentre per “senza casacca” gol Medeiros, Micoschi e Ventola. Assenti, oltre agli elementi impegnati con le rispettive nazionali, anche Sandro, Lapadula, Bessa, Marchetti e Romulo.