Genoa, verso l'Imolese: seconda seduta a Masone. Problema per Rizzo

Fonte: Inviato a Masone (GE)

Prove generali in vista della Coppa Italia per il Genoa. Secondo bagno di folla per la squadra di Aurelio Andreazzoli in quel di Masone per l’allenamento odierno. Dopo una seduta mattutina in palestra a Genova, i rossoblu hanno sostenuto una razione di lavoro pomeridiana sul prato del “Gino Macciò”. Tribuna dell’impianto sempre gremita con più di mille sostenitori che hanno applaudito i loro beniamini, Schone e Kouamé i più apprezzati, mentre la squadra sudava agli ordini del mister toscano.

Tecnica e partitella - Squadra in campo puntuale poco prima delle 17 per il tradizionale riscaldamento dopo di che si è passati ad una serie di torelli. Successivamente il gruppo è stato diviso in due parti per cimentarsi in esercizi di tecnica e di pressione. Infine, dopo aver testato gli schemi offensivi, si è passati con una partitella undici contro undici dove la squadra anti-Imolese, seppur con le carte mischiate, ha iniziato a prendere forma.

Rizzo ko - Con la pettorina verde hanno giocato Romero, Zapata e Rizzo in difesa, Romulo e Barreca sugli esterni mentre i centrali erano Lerager e Schone. In attacco Sanabria e Kouamé supportati da Gumus. Senza casacca invece Biraschi, El Yamiq e Criscito a formare il pacchetto arretrato. Ghiglione, Pandev, Radovanovic, Saponara e Jagiello a centrocampo, Favilli e Pinamonti in attacco. Tanta intensità con il tecnico che ha spesso spronato i suoi ragazzi a dare il massimo. "Porta a casa il risultato", ha spesso incitato Andreazzoli. Non ha preso parte alla seduta Stefano Sturaro, sempre impegnato a recuperare dall’infortunio mentre Rizzo ha lasciato il campo per un problema muscolare che verrà valutato prossimamente.