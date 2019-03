© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Visita di Enrico Preziosi in casa Genoa. Il presidente rossoblù, come già accaduto prima delle ultime due gare, ha infatti fatto visita al centro sportivo a due giorni dalla gara contro il Frosinone. Dopo i saluti al tecnico Cesare Prandelli, il presidente ha parlato brevemente alla squadra in sala video per una riunione. L’azionista di maggioranza si è poi fermato a Villa Rostan per seguire le operazioni dirette dallo staff e avere ragguagli, dagli stati maggiori, sull’avanzamento dei progetti pianificati. A partire dal consolidamento delle strutture in uso alla prima squadra e al settore giovanile. Lo riporta il sito ufficiale dei liguri.