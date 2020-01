© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento odierno per il Genoa, che per l'occasione ha aggregato anche quattro Primavera: Buonavoglia, Da Cunha, Rizzo e Verona. In campo la squadra si è presentata a scaglioni per svolgere una lunga serie di esercitazioni specifiche. La ripetizione degli schemi ha visto mister Nicola alternare gli uomini e suddividere gli spazi, secondo i piani impostati con i collaboratori. A chiudere una partitella a perimetro ristretto. Zapata - riporta la nota ufficiale del club - è in recupero, mentre Criscito sta smaltendo i postumi della contusione.