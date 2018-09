Genova, la Fiorentina rende omaggio alle vittime del ponte Morandi

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juventus, Cristiano Ronaldo si è rivalutato di sette milioni di euro - Leggi la news, CLICCA QUI! Roma, Monchi: "Futuro al Barça? Non penso neanche...

Serie C: vincono SudTirol, Entella e Pisa: subito a segno Moscardelli

Ternana, colpo Marilungo per l'attacco: firmerà un biennale

Serie C, rinviate le gare delle squadre interessate al ripescaggio

Bisceglie, sondaggio per il mediano Capece

Serie C, cambiano gli orari di due gare del Girone A

Serie C, Imolese-Albinoleffe finisce a reti bianche

Ternana, biennale per l'attaccante Marilungo

Serie C, squalificato per un turno Cleur dell'Entella

Serie C, Juve U23-Cuneo su Sportitalia. Monza-Renate sulla Rai

L'editoriale sulla C - L'ennesima pagina nera di un'estate da dimenticare

Berlusconi si prende tutto il Monza. E per la panchina pensa a Brocchi

Triestina, Il Piccolo: "Subito cin-cin, cinica come una big"

Piacenza, Franzini: "Siamo al blocco totale, non vedo prospettive serie"

Serie C, Girone A, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Serie C, Girone B, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Serie C, Girone C, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Una delegazione della Fiorentina, composta dal Club Manager Giancarlo Antognoni, da Mister Stefano Pioli, ha reso omaggio alle vittime del ponte Morandi a Genova. Un mazzo di fiori a nome della ACF Fiorentina è stato posto vicino al luogo del disastro dai Viola insieme a Ilaria Cavo, Assessore allo Sport Regione Liguria. Questa sera la squadra viola scenderà in campo contro la Sampdoria (ore 19) per il recupero della prima giornata di campionato.

