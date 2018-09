© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un minuto di silenzio alle 11.36. A un mese dal crollo del ponte Morandi, sia Sampdoria che Genoa, nel corso degli allenamenti odierni, si sono fermati per 60 secondi al fine di commemorare la tragedia che ha colpito la città di Genova. Via Twitter, i blucerchiati hanno diffuso il video del minuto di silenzio, mentre via Instagram lo hanno diffuso i rossoblù.