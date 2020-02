vedi letture

Gent-Roma, i convocati di Fonseca: confermata l'assenza di Pellegrini

Come annunciato nelle scorse ore, Lorenzo Pellegrini resta fuori dai convocati per la sfida della Roma contro il Gent in Belgio, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco la lista completa di Fonseca:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato

Difensori: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Perotti, Villar, Veretout, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert