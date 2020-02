Gent-Roma, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Rischio Smalling, il rigore ci stava"

Spazio alla moviola di Gent-Roma sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di questa mattina, con Chris Smalling che, secondo il quotidiano, ha rischiato molto nel primo tempo, senza che il VAR sia intervenuto: "Al 22’ su punizione calciata da Odjidja, Smalling va a saltare in area e trattiene con forza da dietro per la maglia Depoitre. Se l’arbitro può non vedere l’episodio, sembra un errore quello del VAR di non segnalarglielo consigliando una review. Il rigore ci stava".