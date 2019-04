© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Claudio Gentile è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Nessun provveddimento da parte del Giudice Sportivo per il gesto di Bakayoko-Kessie.

"Le scuse dei due giocatori vanno accettate. Facciamo tornare il calcio come era una volta: uno sport di divertimento che non tocchi la sensibilità delle persone. Torniamo a quel calcio sì di sfottò, ma sempre tenendo un certo contegno".

Juventus-Ajax.

"Questa è una partita importantissima e non sarà facile per la Juventus battere un avversario come l'Ajax che ha dimostrato grandi capacità tecnice e gestione del gioco. Sarà una partita importantissima, la Juve dovrà giocare con intelligenza: essere troppo aggressivi potrebbe scoprire la difesa alle ripartenze degli olandesi. Penso che alla fine la Juventus riuscirà a passare il turno".