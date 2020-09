Gentile saluta il Benevento: "Tre anni stupendi. Ora una nuova avventura piena di stimoli"

Nella mattinata di oggi è arrivata l'ufficialità della doppia operazione tra Benevento e Fiorentina con Bryan Dabo che è passato ai sanniti e il giovane terzino Davide Gentile che approda in viola. L'ex giallorosso ha voluto salutare la piazza campana con un post su Instagram: "Sono arrivato a Benevento a 13 anni con tanti sogni, voglia d'imparare e di crescere. Ho trascorso 3 anni stupendi, ora vado via per proseguire il mio percorso salutando tutti dai magazzinieri, accompagnatori, staff, allenatori, dirigenti, amici e tifosi dove da ognuno ho ricevuto insegnamenti da conservare nel cuore. Sarò sempre fiero e orgoglioso di aver fatto parte del Benevento Calcio dal settore giovanile alla prima squadra. Ora non vedo l’ora di far bene in questa grande società con voglia e nuovi stimoli".