© foto di Andrea Rosito

L’ex giocatore del Napoli German Denis, attualmente in forza alla Reggina, si è espresso ai microfoni di Sportitalia nel corso della puntata odierna di Sportitaliamercato sulle tematiche più calde legate alla sua ex squadra. “Concordo con i giocatori del Napoli che non sono andati in ritiro, anche io sarei stato d’accordo con loro e avrei rifiutato”.