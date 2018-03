Germania-Brasile 0-1, decide Gabriel Jesus. 90' per Miranda, out Khedira

© foto di Imago/Image Sport

Successo di misura del Brasile nell'amichevole con la Germania, 1-0 il punteggio finale in favore della nazionale verdeoro grazie alla rete di Gabriel Jesus arrivata nel primo tempo. Colpo di testa del talento del Manchester City su assist di Willian, da rivedere Trapp che avrebbe potuto fare decisamente qualcosa di più. 90 minuti per il difensore dell'Inter Miranda, panchina per Sami Khedira.