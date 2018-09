Germania, Havertz verso il debutto con il Perù. ter Stegen titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa sera scenderà in campo la Germania per un'amichevole contro il Perù. Joachim Low molto probabilmente darà spazio a diversi giovani e farà debuttare dal primo minuto il giovane centrocampista Kai Havertz al fianco di Kimmich mentre in porta giocherà ter Stegen invece di Neuer.