Germania, Hummels e Sanè saltano l'amichevole contro il Perù

Domani alle 20.45 la Germania affronterà in amichevole il Perù ma il commissario tecnico Joachim Low dovrà fare a meno di Mats Hummels e Leroy Sané. Il giocatore del Manchester City infatti è diventato papà e ha ricevuto un permesso dalla nazionale mentre il difensore del Bayern Monaco ha accusato un problema al tallone e non sarà della gara. In loro assenza, Nico Schulz e Julian Brandt dovrebbero partire titolare mentre ter-Stegen sarà il portiere titolare.