© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 7 gennaio a Furth è in programma Germania-Italia. allo stadio Sportpark Ronhof, ore 18. La grande classica del calcio europeo - organizzata da FIGC e DFB, la Federazione Tedesca - vedrà tanti campioni del passato nuovamente in campo. I primi cinque a confermare per l'Italia sono Cannavaro, Pirlo, Totti, Gattuso e Zambrotta, mentre per i teutonici ci saranno, tra gli altri, Jurgen Klinsmann e Thomas Berthold, Uwe Bein e Guido Buchwald, più Thorsten Frings e Jens Nowotny, in campo in Germania-Italia del 2006 a Dortmund. Azzurri Legends è una struttura dedicata dalla FIGC e coordinata da Antonio Cabrini.