Germania, Low senza alibi dopo il 6-0 contro la Spagna: "Serata buia"

vedi letture

Il ct nella bufera dopo lo 0-6 in Spagna: "Niente ha funzionato"

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Joachim Loew, ct della Germania che ha perso 6-0 in Nations League contro la Spagna, non ha spiegazioni per quella che definisce nel dopopartita "una serata buia". "Niente ha funzionato: la forza atletica, l'aggressività, l'impegno nei duelli, non abbiamo visto nulla di tutto ciò sul campo", si è lamentato sul canale tedesco Ard il ct, che ha incassato una sconfitta con 6 gol di scarto come non avveniva dal 1931, per i tedeschi, ovvero dall'amichevole contro l'Austria (6-0). Alla domanda sulla possibilità di richiamare Thomas Mueller, Jerome Boateng e Mats Hummels, i trentenni che brillano con il Bayern e il Borussia Dortmund, Loew, semore più nell'occhio del ciclone, è sembrato inflessibile. "Abbiamo detto che ci fidavamo dei nostri giocatori, eravamo sulla strada giusta, anche se non immaginavo di essere così lontano. Per il momento non c'è motivo di richiamare i giocatori meno giovani", ha assicurato. "Non c'era organizzazione, nessuna comunicazione tra i giocatori e la Spagna è stata micidiale questa sera". (ANSA).