Germania, Merkel: "Distanziamento minimo 1,5 metri. Dal 5 giugno ok incontri tra famiglie"

vedi letture

Durante la conferenza stampa in cui ha confermato la ripartenza della Bundesliga, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha naturalmente parlato anche dello status generale della Germania in queste settimane di emergenza: "Siamo all'inizio della pandemia che ci accompagnerà ancora per molto tempo, ma i dati dell'istituto Koch sui nuovi contagi sono confortanti: siamo riusciti a rintracciare quasi tutte le catene dei contagi. Abbiamo raggiunto l'obiettivo del rallentamento dell'epidemia anche grazie al comportamento dei cittadini. Il distanziamento minimo resta di 1,5 metri e resta l'obbligo di indossare le mascherine in luoghi pubblici. Ma dal 5 giugno si possono incontrare anche due famiglie o due nuclei conviventi. Il limite per il ripristino delle restrizioni sarà 50 contagi per 100mila abitanti negli ultimi sette giorni. Gli anziani che da settimane non possono uscire dalle case di riposo e che sono senza visite ora avranno la possibilità di ricevere una persona. I land possono sviluppare aperture in tutta autonomia, mentre riapriremo le scuole, pur mantenendo dei piani di emergenza se dovessero emergere focolai".