Gerrard avvisa la Roma: "Nessuna delle semifinaliste voleva il Liverpool"

Steven Gerrard, leggenda vivente del Liverpool, ha parlato a Roma TV in vista della gara di Champions League tra i reds e i giallorossi. "Penso che il Liverpool giocherà con un ritmo alto ad Anfield e cercherà davvero di giocare a una velocità tale da portare la Roma fuori dalla loro zona di comfort. Penso che lo stile della Roma e lo stile italiano siano più tecnici e più diversi, mentre il principale punto di forza del Liverpool è la velocità, il movimento ed un gioco ad alto ritmo con la spinta dei fan dietro di loro. Penso che le squadre abbiano stili diversi, i campionati abbiano stili diversi, ma penso che le partite a questo livello e di questa portata siano decise dai piccoli dettagli. Abbiamo bisogno di un po’ di fortuna nelle due partite. Penso che il match più importante sia in realtà quello di andata. Quando il Liverpool passa in vantaggio, sono piuttosto bravi. Penso che la Roma debba rimanere in partita per la gara di ritorno. Tra le quattro squadre, il Liverpool era la squadra che nessuno degli altri tre team voleva affrontare perché è una squadra molto difficile da fermare”, ha detto.