La sfida di ieri tra Milan e Parma è stata l'occasione per un reunion tra vecchi amici. L'attaccante dei ducali Gervinho ha ritrovato Kessié e Bakayoko, con cui poi ha trascorso la serata. Lo stesso ex Roma ha postato sul proprio account Twitter le foto insieme, con un avvertimento ai due rossoneri in vista della sfida di ritorno: "Avversari sul campo, amici nella vita. Complimenti per la vittoria, ma vi aspetto a Parma", le parole dell'ivoriano.

Opponents in the field,

friends in life,@TimoeB08 & #KessieFranck Congratulations for this victory but we are waiting for you in Parma 😜#Team225 🇨🇮 #LittleBro pic.twitter.com/qhfVUDTbVt

— Gervinho (@GervinhOfficial) 3 dicembre 2018