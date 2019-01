Ghiotta chance per Brescia e Pescara - La presentazione del 20/o turno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie B torna in campo dopo la sosta natalizia. Con una sorpresa. Il Palermo di Stellone, capolista, ha perso in casa contro la Salernitana. Al Barbera è Casasola, al 93', a beffare i rosanero.

La 20/a giornata, però, prevede altri match di sicuro interesse: il Brescia di Corini sfida il Perugia, in una gara che si preannuncia entusiasmante ed equilibrata. I lombardi, in buon momento di forma, hanno l'occasione per accorciare sul Palermo.

Il Pescara, invece, punta alla terza vittoria di fila ed ospita, all'Adriatico, la Cremonese. Il Lecce, invece, affronta il Benevento, nel match, probabilmente, più interessante della giornata: attesi gol e spettacolo.

Altra squadra in forma, invece, è il Verona che ha conquistato ben 11 punti nelle ultime 5 gare: gli scaligeri fanno visita al Padova invischiato nella lotta per non retrocedere.

Il Crotone e il Cosenza, invece, hanno in comune la voglia di riscatto ed ospitano Cittadella ed Ascoli. Due match che possono già dire molto in chiave salvezza. Così come Carpi-Foggia, vero scontro tra due squadre in lotta per non scendere in Serie C.