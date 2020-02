vedi letture

Ghirelli: "Lega Pro su progetti sta cambiando pelle. Più attenzione a donne e giovani"

Presidente: "Grande impegno su donne, giovani e impiantistica"

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "La Lega Pro ha adottato progetti chiari, concreti ed intelligenti di sviluppo riguardanti quelli che la Figc ha individuato come nuovi pilastri del sistema: il calcio femminile, il calcio giovanile e l'impiantistica sportiva". Lo afferma il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. "Per il calcio femminile vengono coinvolti i club professionistici riconoscendo un contributo per lo sviluppo delle squadre - afferma Ghirelli -, per la Lega Pro un ammontare di 1,2 milioni. Noi dobbiamo andare oltre, diventare la Lega del calcio femminile facendo la formazione. Invece, col nuovo regolamento per l'intervento a favore dei club che fanno giocare i giovani di proprietà abbiamo acquistato credibilità. Non si torna indietro. Gli effetti positivi si manifestano in questa prima parte di campionato. Per i club di Serie C un intervento previsto di 2,1 milioni. I club debbono utilizzare calciatori giovani, nati successivamente al 1 gennaio 1998, tesserati a titolo definitivo". L'impiantistica sportiva, infine, per noi è la scelta prioritaria, lì passa uno degli asset decisivi per arrivare alla sostenibilità economica dei club - prosegue Ghirelli -. Abbiamo sistemato quaranta stadi: se la casa è più accogliente ci si va con più gioia. Per i club di Serie C saranno previsti finanziamenti per singole operazioni di massimo 500 mila euro. La Figc investe un milione l'anno (quattro complessivi) quale contributo e viene garantito con un milione (modalità revolving) i complessivi finanziamenti. Il restante investimento vedrebbe la partecipazione dell'Istituto del Credito Sportivo con cui è in corso la convenzione e ovviamente le società interessate. La Lega Pro - conclude - sta cambiando pelle, e con professionalità di alto profilo. Sempre più diventa la Lega dei progetti e in questa ottica la Lega Service è la struttura operativa". (ANSA).