Presidente Lega Pro, fatto gravissimo va sradicata cultura

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - "Quello di Foggia è un fatto gravissimo perché si è toccato un punto delicato, la residenza di un calciatore, c'è una cultura che va sradicata. Lì siamo di fronte e dei delinquenti e i delinquenti vanno messi in galera". Così il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli - a margine del seminario "Il pallone d' Italia", il progetto promosso dalla Lega Pro in sinergia con l'Osservatorio per le manifestazioni sportive che oggi ha fatto tappa a Napoli - ha commentato gli episodi intimidatori ai danni dei calciatori del Foggia dopo il derby perso con il Lecce.