Ghoulam convocato per la Roma, Koulibaly: "Bentornato fratello"

Prima convocazione in questa stagione per Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino domani prenderà parte al big match contro la Roma, cercando di mettersi definitivamente alle spalle i problemi al ginocchio. Non sono mancati, ovviamente, i complimenti social dei suoi compagni di squadra, in primis quelli di Kalidou Koulibaly. "In Napoli-Roma ci sarà anche... Faouzi Ghoulam: bentornato fratello", il tweet del centrale azzurro.