Già in Qatar forse Mondiale a 48 squadre

Il rinnovo di Angel Di Maria con il Paris Saint-Germain ha sfaccettature e letture diverse. La prima scontata è che, come Nasser Al-Khelaifi ha ammesso, "i migliori restano a Parigi". Il Fideo, però, era in scadenza nell'estate che verrà ed era ovvio che i parigini cercassero di trovare...

Dolcetto o scherzetto? Strootman leader in un Marsiglia fra alti e bassi

Dolcetto o scherzetto? Malcuit, come conquistare ADL e Ancelotti

Zamparini: "Cavani, Napoli sua città. Pastore, no col 4-2-3-1"

Dolcetto o scherzetto? Keita e l'Inter. Non quel che sperava Spalletti

Serie A, live dai campi - Juventus, partitella in famiglia: 3-1 il risultato

Milan-Genoa, formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2. Bakayoko per Biglia

Bologna, Mbaye: "Contento per il gol. Cerco di farmi trovare pronto"

Dolcetto o scherzetto? Soriano come il Torino. A metà del guado

Genoa, Criscito: "Siamo pronti per affrontare questa partita"

Napoli e Liverpool, idea Muniain: il basco è in scadenza con l'Athletic

Chiellini: "Buffon in Nazionale urlava più che alla Juventus"

Inter, idea scambio Gabigol-Lincoln. L'agente: "Buona opzione per tutti"

Lazio, offerta dalla Svezia per Ravel Morrison

Cairo: "Con una VAR equa, il Torino sarebbe già in zona Champions"

Milan-Genoa 1-1, deviazione decisiva: è autogol di Romagnoli per la Lega

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Abbiamo deciso di aumentare il numero delle squadre al Mondiale dalla fase finale del 2026: passeremo da 32 a 48. Se l'aumento può avvenire già nel 2022, in Qatar? Mi conoscete. Certo che è possibile, perché no?". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, parlando al congresso annuale dell'Afc, la Confederazione calcistica asiatica, durante il quale è stato a lungo applaudito. Il continente asiatico, alla luce di questa rivoluzione, porterebbe il numero delle proprie rappresentanti a nove squadre. "Così avrete più possibilità di partecipare - ha aggiunto il presidente della Fifa -. Stiamo discutendo con i nostri amici del Qatar. Vedremo". Infantino ha fatto sapere che 180 delle 211 Federazioni hanno già dato il proprio sostegno alla modifica delle finaliste.

