Giacomo Ferri: "Il Toro è ancora all'inizio del cantiere, ma è una squadra di qualità"

L'ex difensore del Torino Giacomo Ferri ha parlato all’edizione odierna di Tuttosport della sfida contro l'Inter: "Il Toro è ancora all'inizio del cantiere, ma è una squadra di qualità che vale tantissimo, molto più di quanto dica la classifica. Se la gioca col Toro di Cerci e Immobile. Con qualche guaio in meno legato al Covid e con Baselli a disposizione, i granata non avrebbero questa classifica. Ma ora si sta iniziando a vedere il vero Toro. Il pronostico? Lui non si sbilancia mai perché è superstizioso (ride, ndr), ma io non mi nascondo: il Toro vince 2-1 a San Siro, con buona pace del mio fratellino!".