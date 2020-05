Giacomo Poretti: "Ho avuto il Covid-19. Che angoscia dover controllare come respiravo"

L'attore Giacomo Poretti, del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ha parlato al Corriere della Sera di aver contratto, come la moglie Daniela, il Coronavirus e di essere riuscito a guarire: “Per fortuna nel mio palazzo abitano alcuni medici e mi hanno fatto sentire protetto. Anche se tutti mi ripetevano che l'importante era che non avessi problemi respiratori sentivo un'angoscia che mi assaliva sopratutto la sera al pensiero di dover controllare il respiro. Mi sono chiuso nel mio studio e dopo la fase acuta ho cominciato a uscire ogni tanto stando molto lontano da loro per cercare di mangiare qualcosa. - continua Poretti - La cosa che mi pesava di più era rispondere ogni giorno a tanti amici formidabili e preziosi che si preoccupavano per la mia salute e mi mandavano messaggini, ma ogni volta dovevo scrivere quelle due parole 'ancora febbre'. È stato terribile”.