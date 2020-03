Gialappa's Band: "Favorevoli ai playoff, ma non per l'Inter. Milan? Almeno non perde..."

vedi letture

Ognuno reagisce in modo diverso alla quarantena e la Gialappa's Band, si è messa in gioco con il commento tecnico della "Quarantena League", organizzata da Le Iene. Il trio, parlando di calcio vero e proprio, si dice favorevole ai playoff per chiudere la stagione: "Non lo diciamo per dare una chance all'Inter, ma per una questione di spettacolo: sarebbe un esperimento nuovo. Milan? La sosta fa molto bene: così almeno non perde tutte le settimane". Queste le parole di Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto, componenti dello storico gruppo, dalle colonne di Tuttosport.