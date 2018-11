Giampaolo: "Con Ferrero parlo di calcio. Pensiamo a onorare la maglia"

Tecnico su inchiesta, 'della burocrazia parla la società'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - "Io e la squadra dobbiamo pensare ad onorare la maglia e fare bene il nostro lavoro. Quella che è la burocrazia del club, la chiamo così, ci pensa il club ad esprimersi in maniera ufficiale sulle cose da fare". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo a Sky Sport commentando l'inchiesta sul presidente Ferrero, indagato nell' ambito di un'operazione della Guardia di Finanza di Roma che ha sequestrato al presidente blucerchiato beni e disponibilità finanziare per 2,6 milioni. I reati ipotizzati, a vario titolo, sarebbero appropriazione indebita, truffa, emissione e utilizzo di fatture false, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. "Ferrero probabilmente lo vedrò stasera in ritiro e gli parlerò. Cosa ci diremo? Lo saluterò e parleremo di calcio: altre cose sono aspetti privati suoi e del club, con lui parlo di calcio. E a volte anche di donne..." scherza Giampaolo.