Giampaolo plasma il suo Milan: seduta tattica in vista del Brescia

Rossoneri al lavoro questa mattina, mercoledì 28 agosto, sotto una fitta pioggia che ha caratterizzato tutta la giornata. La squadra ha proseguito nella preparazione del prossimo incontro di campionato che la vedrà affrontare il Brescia nell'esordio casalingo di sabato 31 agosto alle ore 18:00. Inizio del lavoro in palestra dove il Milan ha effettuato l'attivazione muscolare; al termine un gruppo di calciatori si è spostato sul campo per alcuni esercizi atletici con l'ausilio degli ostacoli bassi e i coni incentrati sulla rapidità. A seguire una serie di esercitazioni tecniche: passaggi da controllo orientato e tiri in porta, il tutto ad alta intensità, mentre l'altro gruppo proseguiva il lavoro fisico in palestra. I due gruppi si sono poi riuniti sul campo rialzato per iniziare la fase tattica dell'allenamento odierno. Al termine, prima di rientrare negli spogliatoi, consueta partitella in famiglia disputata sempre su campo ridotto. Lo riporta il sito ufficiale del 'Diavolo'.