Gianluca di Marzio: "Calciomercato last minute: cosa aspettarci dagli ultimi giorni di trattative"

vedi letture

Operazioni ormai a un passo dall’andare in porto, trattative sempre più serrate, gli immancabili colpi di scena ai quali ormai siamo abituati – su tutti il mancato domino di attaccanti tra Napoli, Roma e Juve con protagonisti Milik e Dzeko – e sorprese dell’ultimissimo minuto. Quando il gong finale di questa sessione di calciomercato si avvicina sempre più (lunedì 5 ottobre la chiusura delle trattative), sono ancora molti i colpi che potrebbero essere piazzati nella nostra Serie A. Da Chiesa e Bakayoko a Nainggolan, cosa dobbiamo aspettarci da questi ultimi giorni di trattative?

Chiesa al centro (delle trattative) della Juve

Il grande colpo degli ultimissimi giorni di questa sessione di calciomercato potrebbe essere quello di Federico Chiesa alla Juventus. Linee telefoniche (e incontri, più o meno segreti) roventi sulla tratta Torino-Firenze, con la società bianconera che si prepara a sferrare un nuovo affondo – che potrebbe risultare decisivo – per il giovane esterno offensivo viola. 60 milioni di euro la richiesta del presidente Commisso, con la Juve pronta a soddisfarla (si vedrà poi la formula: titolo definitivo, prestito con obbligo ecc.): prima però sarà necessario completare qualche uscita, almeno un’altra, oltre a quella di Rugani al Rennes. Tra Juve e Chiesa invece l’accordo di massima c’è già, resta ora da capire se tutte le tessere del puzzle si incastreranno alla perfezione entro la chiusura del mercato. Fiorentina che intanto ha individuato nell’ex Napoli Callejon l’eventuale sostituto.

Milik occasione last minute?

A proposito di Napoli… cosa succederà con Arkadiusz Milik? Sfumato il passaggio alla Roma, l’attaccante polacco – ormai ai margini del progetto azzurro a cui è legato da un contratto fino al 2021 – rischia di essere il grande scontento di questa sessione di trattative (per lui sfumate: Juve prima, Roma poi, Tottenham negli ultimi giorni). Attenzione però a possibili sorprese proprio allo scadere: le vie del calciomercato sono infinite e Milik potrebbe rappresentare una ghiotta occasione last minute, in Italia così come all’estero. Con Koulibaly verso la permanenza, il Napoli pensa a Bakayoko per rinforzare il centrocampo: il francese in uscita dal Chelsea è già stato allenato da Gattuso al Milan e i due adesso potrebbero tornare a lavorare insieme.

Milan d’Europa, ora altri rinforzi

E il Milan? Dopo l’approdo alla fase a giorni di Europa League gli sforzi della società rossonera si concentreranno su un difensore, con il giapponese Takehiro Tomiyasu al momento in cima alla lista dei desideri. Affinché l’affare si concretizzi, servirà un’intesa sulle cifre: il Bologna chiede non meno di 25 milioni per far partire il calciatore, con i rossoneri che valutano se rilanciare o se andare su profili meno costosi (Nastasic sempre in lista). Se poi i rossoneri decideranno di optare per un nuovo acquisto anche a centrocampo, sarà sfida al Napoli per Bakayoko. Per ora, comunque, la priorità del Milan è il reparto arretrato dove piace tantissimo anche l’esterno destro Diogo Dalot del Manchester United per il quale ci potrebbe presto essere un nuovo tentativo.

La Roma non si ferma a Borja Mayoral

Su Dalot però c’è anche la Roma, che lo ha chiesto in prestito allo United durante i colloqui per riportare in Italia Smalling, vero grande obiettivo per la difesa di Fonseca. Giallorossi che potrebbero essere i grandi protagonisti di questi ultimissimi giorni di mercato: in attesa di capire se si concretizzerà il ritorno di Smalling (altrimenti si penserà alle alternative, tra queste da non escludere del tutto il ritorno in prestito di Rudiger), la Roma ha chiuso per un nuovo rinforzo in attacco: si tratta di Borja Mayoral, attaccante che arriva in prestito con diritto di riscatto (15 milioni il primo anno, 20 il secondo) dal Real Madrid. Rinforzo che arriva dalla Premier,invece, per la Lazio, che ha preso Andreas Pereira dallo United: con lui, Hoedt e Fares il mercato biancoceleste dovrebbe – salvo sorprese – essere chiuso.

Nainggolan ai saluti. Inter, movimenti sugli esterni

Al gran ballo degli ultimissimi giorni di calciomercato si iscrive anche l’Inter. I nerazzurri hanno perfezionato l’arrivo di Darmian e la cessione di Dalbert (Rennes) e adesso osservano con attenzione l’evolversi della vicenda Marcos Alonso-Chelsea. Opzione che potrebbe tornare in auge proprio allo scadere, nel caso di una rottura totale tra lo spagnolo e il club inglese. Inter che entro il 5 ottobre potrebbe salutare definitivamente Radja Nainggolan, sempre più vicino al ritorno al Cagliari: operazione a titolo definitivo da 12 milioni di euro (con alcuni giovani che potrebbero passare all’Inter) per la quale si cerca la quadratura totale. Con un occhio ai bilanci e l’altro – sempre più fondamentale – all’orologio. Il gong finale si avvicina e il mercato corre velocissimo.