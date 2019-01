Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Si è finalmente concluso con l'ufficialità delle due operazioni il doppio asse che ha portato Gonzalo Higuain e Krzysztof Piatek a vestire le maglie di Chelsea e Milan: i due attaccanti, dopo aver svolto le visite mediche nella mattinata di ieri, hanno dato il via alle rispettive, nuove avventure tra Premier League e Serie A (a tinte rossonere) con la firma sul contratto, ufficializzata in serata.

Il club di via Aldo Rossi 8, in più, non si ferma all'attaccante polacco: proseguono i contatti per tentare di portare Carrasco in rossonero.

Capitolo Inter. In attesa di nuovi appuntamenti per il rinnovo di Icardi, dopo il primo, positivo summit, la società nerazzurra è al lavoro per regalare a sorpresa un nuovo esterno destro a Spalletti: si tratta di Cedric Soares, terzino portoghese del Southampton classe '91, il cui arrivo potrebbe essere definito nelle prossime 48 ore.

Attivissimo il Genoa, che dopo aver perfezionato la cessione di Piatek è pronto ad accogliere Sanabria, in arrivo venerdì per le visite mediche. Nella giornata odierna, Preziosi è pronto ad incontrare l'agente di Pjaca per convincere il giocatore a vestire rossoblu: a centrocampo, invece, più di un nome sulla lista di Perinetti per rinforzare la mediana di Prandelli. Oltre a Sturaro, ieri a Genova per le visite mediche, in arrivo Schafer dell'MTK Budapest, pronto a sostenere i test medici oggi insieme all'esterno Ehizibue, strappato alla SPAL: si insiste anche per Radovanovic del Chievo e, nel segno della tradizione polacca, per Jagiello, trequartista classe '97 dello Zaglebie Lubin. Attese novità, dopo l'incontro odierno, per il possibile arrivo di Machin dal Pescara: in uscita invece Lisandro Lopez, che risolverà il contratto per vestire la maglia del Boca Juniors.

Spazio anche alla Juventus: offerta ufficiale dall’Al-Duhail (Qatar) per Benatia. 10 mln più bonus e possibile, nuova esperienza con proposta di contratto importante presa in considerazione dal calciatore, con i bianconeri che potrebbero anche non opporsi ad una sua cessione. In ottica futura, occhi sull'attaccante classe 2000 Okereke dello Spezia.

In casa Napoli si lavora alla cessione di Rog: prosegue la trattativa con il Siviglia, ma il nodo resta legato al diritto di riscatto, che il club azzurro vorrebbe fissare ad una cifra superiore a quella proposta.

Lazio: Caceres non andrà, con ogni probabilità, al Bologna. Il difensore ex Juventus vuole trasferirsi al Vissel Kobe, squadra giapponese in cui attualmente militano Andrés Iniesta e Lukas Podolski: si tratta la cessione.

Fiorentina, poi: il club viola lavora per anticipare la sinergia Juve-Genoa su Zurkowski, avvicinandosi sempre più all'acquisto del giovane centrocampista classe '97. Per Sottil, invece, si va verso il prestito al Pescara.

Parma: in arrivo domenica El Kaddouri, continuano i contatti per Iturbe e si discute per la possibilità di rinnovare per un'ulteriore stagione il contratto di Bruno Alves. Chiesto Dezi dal Palermo. In casa Cagliari, invece, visite mediche oggi per il giovane centrocampista Christian Oliva.

Empoli poi: per l'attacco si pensa sempre a Kownacki (per il quale c'è anche la chance Cagliari) e Destro; in difesa, invece, occhi tra corsie esterne (Costa della SPAL più di Pajac del Cagliari, piace anche Dell'Orco del Sassuolo) e centrali, con Bani del Chievo sempre in pole. La SPAL è pronta a rinnovare il contratto di Jasmin Kurtic: il Frosinone, invece, accoglie Simic e Viviani, in arrivo in prestito.

Tanto (mancato) movimento in casa Sampdoria: l'infortunio di Caprari ha bloccato un giro di attaccanti: Kownacki al Cagliari in prestito, Caprari stesso al Sassuolo e Lammers (attaccante classe '97 di proprietà del PSV) in maglia blucerchiata, con il possibile arrivo dell'attuale giocatore dell'Heerenveen rinviato a giugno. Ceduto Dodo al Cruzeiro, si lavora al riscatto di Audero in anticipo: sul portiere c'è l'Arsenal.

Udinese: per la difesa, in arrivo De Maio dal Bologna. Il Sassuolo, per l'attacco, potrebbe tornare su Facundo Ferreyra del Benfica: vicino il centrale turco Demiral dell'Alanyaspor.

Serie B poi: colpo Ascoli, che prende in prestito dal Parma Ciciretti. Visite mediche per Crisetig con il Benevento, il Venezia può chiudere per Besea del Frosinone in prestito. Monachello accetta la destinazione Padova, ma il Pescara temporeggia per lasciarlo partire, tentando di trovare un sostituto. Ufficiale l'arrivo di Di Gaudio all'Hellas Verona, così come di Moncini al Cittadella.

Infine, mondo estero: ufficiali gli arrivi di Balotelli al Marsiglia e di de Jong al Barcellona, mentre il Newcastle prosegue nei contatti con il Monaco per arrivare a Barreca.