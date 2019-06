Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Si è sviluppata sull'asse Juventus-Roma la principale trattativa dell'ultima giornata di calciomercato: accordo totale tra le parti per uno scambio tra Leonardo Spinazzola (valutato 25 milioni) e Luca Pellegrini (valutato 15), con conguaglio da 10 milioni in favore del club bianconero. Visite mediche fissate nella mattinata di domani per l'ex Atalanta. Nel dialogo odierno tra club, non si è parlato di scambi di giovani e di una possibile operazione Zaniolo-Higuain: non ci sono ancora aperture dell'argentino al trasferimento e la Roma vuole un'offerta super per privarsi del centrocampista.

Il club bianconero, con un blitz di Fabio Paratici a Parigi concluso in serata, chiude anche per l'arrivo di Adrien Rabiot: 4 anni di contratto a circa 7 milioni a stagione per il centrocampista francese.

Giornata di nuovi movimenti sul mercato anche per l'Inter, che chiude ufficialmente l'affare Sensi con il Sassuolo: prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25, con visite mediche previste tra martedì e mercoledì. Al club del presidente Squinzi, nell'operazione, andranno Gravillon (in prestito) e il terzino classe '99 Sala (titolo definitivo). Prime ore da futuro nerazzurro anche per Lucien Agoumé: sbarco a Milano e visite mediche per il centrocampista francese classe 2002. Ufficiali la cessione di Vanheusden (a titolo definitivo) allo Standard Liegi e l'arrivo di Adorante a Parma, con Brazao in nerazzurro: nel reparto portieri, Padelli-Berni hanno esteso ufficialmente il proprio accordo con il club nerazzurro sino al 2020.

Nel giorno dell'esclusione dall'Europa League, ufficializzata dal comunicato del TAS e volta ad accantonare le decisioni dell'UEFA relative alle inadempienze dei trienni 2014-17 e 2015-18 in merito al FFP, il Milan chiude l'affare Theo Hernández con il Real Madrid: il terzino spagnolo vestirà rossonero per una cifra attorno ai 20 milioni, con l'arrivo previsto in Italia per le visite mediche nella giornata di lunedì. L'addio all'Europa e la possibilità di ridiscutere un nuovo settlement agreement con la UEFA porterà il club rossonero a non aver più fretta e urgenza di chiudere la cessione di Donnarumma entro il 30 giugno: in caso il portiere venga sacrificato in futuro, verrà ceduto alle giuste condizioni e cifre stabilite dal Milan stesso, con o senza Areola nell'operazione.

Il Napoli è pronto a chiudere l'affare Manolas: incontro in serata a Montecarlo tra Giuntoli e Raiola per provare a sistemare gli ultimi dettagli relativi al passaggio del difensore in azzurro. Trattativa a oltranza, con il ds destinato a restare nel Principato anche domani: la Roma resta in attesa per sistemare la questione plusvalenze.

Nuovo momento di riflessione per Daniele De Rossi, al rientro dalle vacanze alle Maldive. Il nuovo contatto con la realtà romana ha infatti rimesso in discussione le certezze del giocatore sul continuare a giocare in Italia o meno, nonostante la proposta della Fiorentina per un anno di contratto e una carriera tecnica sul campo. I viola, nel frattempo, portano a termine la cessione di Lafont al Nantes (prestito con obbligo di riscatto), con Montella pronto a puntare su Dragowski per la prossima stagione.

Capitolo Genoa: mancano solo gli ultimi dettagli per l’arrivo di Pinamonti dall'Inter, a titolo definitivo. Affare da 18 milioni più bonus con gentleman agreement per un futuro ritorno in nerazzurro: in rossoblu andrà anche Rizzo (2,5 milioni). Saltata, invece, l'operazione Gerson: il brasiliano è diretto verso la Dinamo Mosca in un possibile affare da 13 milioni.

Lazio: manca sempre meno all’arrivo di Manuel Lazzari in biancoceleste. Contatto in giornata con la SPAL e distanza ridotta a un milione di euro. Base della trattativa: 9/10 mln più il cartellino di Murgia, che passerà in biancazzurro a titolo definitivo. Il ds Vagnati spinge per il ritorno di Bonifazi a titolo definitivo dal Torino: con Costa in uscita, per la fascia si pensa a Beghetto o Kragl, sul quale c'è anche il Benevento. Accordo raggiunto con l'Atalanta, invece, per Berisha e D'Alessandro: si lavora per colmare le distanze con i giocatori.

Percassi è vicino a regalare un nuovo rinforzo a Gasperini: dopo 5 stagioni spese a Cagliari, Joao Pedro è ad un passo dal lasciare i colori rossoblu per vestire nerazzurro. Affare da 8 milioni di euro, con il cartellino di Mattiello incluso nell'operazione. In caso di cessione di Mancini, il suo sostituto potrebbe essere Biraschi.

Il Torino ufficializza Bava come nuovo ds, con il nome di Pereyra che torna di moda per il centrocampo granata. Bel colpo del Sassuolo, che strappa Caputo (7.5 milioni più Bandinelli, Gliozzi e un giovane da cedere in prestito) all'Empoli.

Scatenato, invece, il Bologna: fatta per l'arrivo di Schouten (centrocampista olandese classe '97) dall'Excelsior, strappato alla concorrenza di Ajax e Feyenoord. Attesa la firma di Tomiyasu, già in città, mentre in settimana si proverà a sbloccare l'arrivo di Denswil per la difesa. In attacco, nuovo tentativo in settimana per Kouamé.

Sampdoria: su Andersen sondaggio concreto del Lione, mentre per Praet non sono ancora giunte reali offerte. Di Francesco punta su due giovani prospetti per la rosa blucerchiata: piacciono Skov Olsen e Kudus, entrambi in forza al Nordsjaelland. In casa Lecce, invece, ufficiale il rinnovo di Tabanelli fino al 2020, con opzione per la stagione successiva.

Chiusura con l'estero: attesa nelle prossime ore la firma di Mateo Kovacic con il Chelsea. Accordo raggiunto con i Blues anche su ingaggio e contratto: il croato arriverà a titolo definitivo dal Real Madrid per 50 milioni, bonus compresi. Raggi lascia il Monaco dopo 6 stagioni, mentre l'Atletico Madrid ufficializza l'arrivo di Renan Lodi dall'Atletico Paranaense.