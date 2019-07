Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Fonte: Gianlucadimarzio.com

De Ligt è arrivato a Torino, dopo tanta attesa finalmente il difensore olandese sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. La società bianconera e l’Ajax hanno superato anche le ultime formalità relative alle garanzie bancarie e ai termini di pagamento: alla società olandese andranno circa 75 milioni di euro. Domani il giocatore sosterrà le visite mediche.

Intanto Mattia Perin ha trovato l’accordo col Benfica: l’agente del portiere, Lucci, ha raggiunto l’intesa con il club portoghese sulla base di un quinquennale. Sarà uno dei giocatori più pagati in rosa e il portiere più caro della storia del Benfica. Nei prossimi giorni Perin volerà a Lisbona per i test medici e la firma. Nell’operazione sarà inserito il cartellino del giovane terzino destro Joao Ferreira, classe 2001. Entrambe le società faranno così una plusvalenza. La valutazione di Perin si aggira intorno ai 15 milioni, quella del portoghese è di circa 12.

In chiusura l’operazione che porterà l’attaccante Mota Carvalho dell'Entella in bianconero. Affare da 2 milioni di euro, il giocatore sarà aggregato alla Juventus Under 23 allenata da Fabio Pecchia.

La Roma è ad un passo dal chiudere la trattativa per Veretout. Nuovo incontro nel pomeriggio di circa tre ore col suo agente a Trigoria, raggiunto l’accordo per un quinquennale da circa 2,5 mln a stagione. Intesa in arrivo anche con la Fiorentina per una valutazione totale di 19 milioni (17+2 di bonus).

La società giallorossa ha chiuso per l’arrivo di Mancini: il difensore dell’Atalanta è atteso domani a Roma per le visite mediche. Operazione da circa 21 milioni più 5 di bonus: 2 milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 19. La Roma continua comunque a lavorare per Alderweireld: previsto un altro incontro con gli agenti del difensore. Petrachi cercherà prima l’accordo con il ragazzo, aumentando l’offerta relativa al salario: poi si proverà ad abbassare le pretese del Tottenham. Non ci sono stati nuovi contatti con il club inglese. Per la difesa piace Hysaj del Napoli, con cui la società giallorossa ha avviato i primi contatti.

Capitolo Napoli: l’operazione Elmas è praticamente chiusa: oggi verranno definiti gli ultimi dettagli relativi ai termini di pagamento per chiudere l’affare col Fenerbahce (15-16 milioni più bonus) per il macedone. Per James Rodriguez la trattativa è sempre più difficile. Il Napoli puntava a far accettare la formula del prestito al Real Madrid, ipotesi respinta però dai Blancos. Per il colombiano si è inserito con forza l'Atletico Madrid, che ora sembra in netto vantaggio.

Su Pépé del Lille c’è interesse, ma l’esterno ha dato priorità alla Premier. Il Napoli proverà a prenderlo inserendo nell’operazione Ounas, che piace al club francese.

Il Milan ha ricevuto l’agente serbo Vlado Lemic per discutere di giovani ma anche di Luka Modric. C’è stata una chiacchierata tra le parti con protagonista il centrocampista croato, che ha un ottimo rapporto con Zvonimir Boban. Al momento Modric resta una tentazione per il Milan, che intende capire l’eventuale disponibilità del giocatore prima di iniziare a impostare una possibile trattativa.La società rossonera intanto ha chiuso per l’arrivo in rossonero Bennacer: all’Eempoli andranno 16 milioni. Si attende soltanto che il centrocampista torni dalla Coppa d’Africa (la sua Algeria è in finale con il Senegal). L’Arsenal aveva 7 giorni di tempo per pareggiare l’offerta: si è tirato fuori dalla corsa.

Visto che Veretout è sempre più vicino alla Roma, il Milan si è preso qualche giorno per dare una risposta a Seri del Fulham come alternativa. Dopo l’appuntamento di venerdì i rossoneri potrebbero però non dare seguito all’affare. Sul centrocampista ci sono il Galatasaray e due club spagnoli.

Il Lipsia intanto è pronto a sferrare l’assalto a Calhanoglu: nella trattativa si potrebbe tornare a parlare del difensore Upamecano, profilo valutato con attenzione dalla dirigenza rossonera.

In casa Inter questa mattina ha effettuato le visite mediche Puscas (lo scorso anno in prestito a Palermo): l'attaccante, che ha fatto un ottimo Europeo Under 21 con la Romania, si aggregherà alla tournée asiatica. Al termine del viaggio in Asia, Samuele Longo andrà in prestito al Deportivo La Coruna. Il centrocampista Burgio sta definendo il suo passaggio all’Atalanta: rientrerà poi in prestito all’Inter.

Il Cagliari insiste con il Boca Juniors per Nandez, ha messo sul piatto 15 milioni, ma il Boca ha rifiutato perché il Penarola possiede il 30% del cartellino. Nandez ha una clausola da 22 milioni. Il Sassuolo si avvicina a Pedro Obiang. Offerta di 9 milioni al West Ham : affare in chiusura, c’è ottimismo. Fiorentina, capitolo Chiesa: Montella torna a parlare dell’esterno. “Nessuno nel suo entourage ha preso posizione. Fino a prova contraria Chiesa è un nostro giocatore e non ho elementi per pensare il contrario”. Nuovo incontro tra la dirigenza viola e Davide Lippi, intermediario per Lirola: il difensore ha già detto sì al trasferimento, l’affare può essere definito per circa 13 milioni di euro.

Il Parma ha ufficializzato il ritorno di Inglese, il Bologna è invece ottimista per l’arrivo di Skov Olsen: Se tutto procederà nel verso giusto, al club danese andranno 5 milioni di euro. L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo di Malinovskyi e ha messo nel mirino Sergi Gomez, mentre il Bordeaux è in pressing sulla Lazio per Badelj. Il Verona è vicino a definire l’operazione Verre, il Lecce continua a lavorare per Yilmaz. La Sampdoria ha preso il talentuoso difensore Angileri punta Rigoni dello Zenit. Il Gena invece ha avviato una trattativa per Harit, mentre l’Udinese invece è vicina a Cristo Gonzalez, attaccante cresciuto nel Real Madrid. Per Nestorovski si attende l'ultimo grado di giudizio relativo alla mancata iscrizione del Palermo. Si riduce la distanza con il Besiktas per il centrocampista Tokoz ed è vcina la cessione di Machis al Granada.

SERIE B

Il Pescara ha chuso per l'arrivo di Tumminiello, Schiavone invece è in arrivo al Bari. Il Venezia ha preso Felicioli dal Milan e Capello dal Cagliari.