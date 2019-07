Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Il calciomercato di oggi si chiude con una notizia sulla Fiorentina: c'è un interesse concreto per Llorente. I viola di Commisso vogliono regalare una punta di livello internazionale a Montella e sono al lavoro per il giocatore svincolato dal Tottenham. Si aprono delle nuove trattative, quindi. Se ne chiudono molte altre. Questo mercoledì è stato infatti il giorno delle viste mediche: il 17 luglio si apre prestissimo, con due colpi di mercato messi a segno nelle ore precedenti. Tutti in difesa: c’è Mancini alla Roma; c’è, in copertina, De Ligt alla Juventus, che accende l’entusiasmo della piazza bianconera dopo gli arrivi di Ramsey, Rabiot, il ritorno di Buffon, Demiral e, pur di passaggio, Romero.

Alla Continassa, questa mattina, c’era anche Mino Raiola, che su Pogba in bianconero ha lasciato un possibile spiraglio: “La fine delle storie non è mai scritta”. Intanto, Perin ha salutato la Juve per andare al Benfica: “Non vedo l’ora di iniziare”, le sue parole ai microfoni di Sky. Con la sua cessione, la Juventus incasserà soldi (circa 3 milioni) e l’arrivo di Joao Ferreira, terzino classe 2001, per un’operazione complessiva di 15 milioni.

De Ligt a Torino, Mancini a Roma. I giallorossi ora aspettano Veretout, per cui l'accordo è a un paso: con la Fiorentina (che intanto continua a puntare Borja Valero, incontro anche in serata) restano solo da definire i dettagli del pagamento. Sugli esterni, piace Hysaj: primi contatti con il Napoli e con l’agente Giuffredi. Ma attenzione anche al Tottenham, che oltre a bussare alla porta dei campani per il terzino, sta provando a sondare il terreno anche per Florenzi. In uscita: Verde ha firmato con l’Aek Atene e Pezzella è passato in prestito al Modena.

E se il Napoli ha quasi chiuso per Elmas, l’Inter non molla Lukaku, escluso dall’amichevole del Manchester United a causa di una “botta in allenamento”. Rebic resta sempre un'alternativa: si tengono vivi i contatti con l'agente, Ramadani. La Milano rossonera invece continua a sognare Modric, insegue Demiral e ragiona sul possibile rinnovo di Bonaventura.

Manovre Cagliari: dal Napoli è vicinissimo Rog. Il centrocampista croato dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro: restano gli ultimi dettagli da definire. Poi, visite mediche a Roma per un giocatore il cui arrivo non esclude quello di Nandez del Boca Juniors: questa sera è stata alzata l'offerta da parte del club di Giulini, si aspettano novità.

Altre di Serie A: oltre a Borja Valero, la Fiorentina insegue Lobotka del Celta Vigo come possibile sostituto di Veretout. Non si molla Pol Lirola, mentre Vitor Hugo saluta per andare in Turchia, al Besiktas. Il Bologna ha chiuso per Lappalainen, esterno d’attacco nazionale finlandese del ‘98, mentre è arrivato a Malpensa Jhon Chancellor per il Brescia, un difensore centrale venezuelano classe ‘92 alto quasi 2 metri. Il Parma ha preso in prestito Pezzella dall’Udinese, il Sassuolo aspetta Obiang mentre la Spal continua a corteggiare Bonifazi: “Vediamo se sarà cosa fattibile nel minor tempo possibile”, ha dichiarato il ds Vagnati. Infine, il Verona sta pensando a Lazovic per l'attacco.

Serie B: il Livorno è vicino a Piscopo, che valuterà in ritiro, mentre il Pordenone è vicino a Magnino della Feralpisalò. La Salernitana vuole cedere Schiavi (su di lui Cosenza e Ascoli) e ha chiesto Torregrossa al Brescia, che ha rifiutato l’offerta. Ma la prostagonista di serata è l'Empoli: da Parma sono in arrivo Dezi (prestito con diritto di riscatto) e Stulac (titolo definitivo per 3,5 milioni di euro).