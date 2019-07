Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Il Milan guarda la Spagna. La Spagna risponde. Precisamente, l’Atletico Madrid. La notizia di giornata riguarda il forte avvicinamento tra i rossoneri e i colchoneros per Correa: la missione in Spagna di Boban per definire il tutto è andata a segno con l’attaccante sempre più vicino al passaggio alla corte di Giampaolo. 40 milioni di euro la quota fissa, 10 milioni di bonus “facili”, per arrivare a 50, altri 7, più difficili, per raggiungere la valutazione di 57. Un’operazione importante, che ha subìto l’accelerata giusta dopo la cessione di André Silva al Monaco per 30 milioni di euro e che potrebbe essere ulteriormente coperta da quella di Cutrone verso il Wolverhampton, con gli inglesi in forte pressing. Da convincere resta l’attaccante. Arrivato Bennacer, ora la testa è rivolta alla difesa: priorità a Demiral, la prossima settimana si terranno nuovi incontri. Che potrebbero essere decisivi.

Il mercato del Milan entra nel vivo, e c’è qualcuno pronto a lasciare. Si tratta di Suso, su cui continua il pressing della Roma. I giallorossi, che oggi hanno presentato Diawara, però non vogliono spendere i 40 milioni di euro per la clausola rescissoria e preferirebbero inserire una contropartita, come Under e Schick. Muro per Zaniolo.

Anche per il Napoli la giornata conclusa è stata importante: è in arrivo Elmas dal Fenerbahce (ufficialità in serata), operazione da 16 milioni di euro, che in buona parte saranno ripagati dalla cessione di Rog al Cagliari, dalla quale si incasseranno 2 milioni per il prestito e 13 per l’obbligo di riscatto. E mentre James è sempre cercato dall’Atletico Madrid, si valutano altri profili: quello giusto potrebbe essere Pepé, valutato 60 milioni di euro dal Lille (ha offerte anche in Premier) a cui piace Ounas.

In Premier guarda anche l’Inter: l'obiettivo resta Lukaku. I nuovi attaccanti saranno due, come dichiarato da Marotta. L’altra pista porta a Dzeko. Si continua a trattare per entrambi, guardando anche alle cessioni che finanzierebbero gli acquisti per Conte: è però stallo per Icardi e Nainggolan.

Stallo anche in casa Juventus per le uscite: Higuain prova a convincere la dirigenza, ma la linea continua a essere quella della cessione. Piace alla Roma. Attenzione anche a Kean, cercato da Everton e Arsenal e valutato tra i 25-30 milioni, esattamente come Matuidi su cui c’è il Monaco. Sondaggio del Fenerbahce per Khedira, mentre si attendono sviluppi per Perin al Benfica.

Altre di A: dopo Rog, il Cagliari è pronto a chiudere per Nandez del Boca: 16 milioni di euro + 10% sulla futura rivendita. Con questa cessione, per gli argentini si libera un posto per De Rossi che mercoledì volerà alla volta di Buenos Aires per la sua nuova avventura. Un altro centrocampista in orbita Serie A potrebbe essere Roque Mesa del Siviglia. Il classe ‘89 piace al Genoa così come interessa Harit dello Schalke 04, con il giapponese Kamada (Eintracht Francoforte) come alternativa. Un trequartista che piace al Torino è sempre Simone Verdi: si registra un avvicinamento tra i granata e il Napoli. In avvicinamento sembra anche Pol Lirola alla Fiorentina dal Sassuolo, che a giorni attende l’arrivo di Obiang. Sempre in Emilia, novità dal Parma: è in arrivo Pezzella dall'Udinese in prestito con diritto di riscatto, accordo trovato. Il Verona pressa per Ciano del Frosinone, il Lecce ragiona su Yilmaz, il Bologna ha chiuso definitivamente per Skov Olsen.

In Serie B, a Trapani arriva Scognamillo dal Parma (titolo definitivo), a Benevento Sau, mentre a Castellamare di Stabia è tutto pronto per la definizione del prestito di Di Gennaro dalla Lazio. Il Piacenza, in Serie C, ha preso Del Favero dalla Juventus mentre il Bari ha chiuso per Brera, terzino destro classe ‘95, dalla Pro Vercelli.

Infine, l’estero: Marcus Thuram ha firmato fino al 2023 con il Borussia Mönchengladbach. Giocava nel Guingamp, indosserà la maglia numero 10.