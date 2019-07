Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Milan, l’operazione tra Monaco e André Silva è improvvisamente saltata, al momento definitivamente. Era un affare ormai impostato con il Monaco e soprattutto con il Milan, che avrebbe ricevuto dall'operazione 30 milioni complessivi. Oggi André Silva è volato a Montecarlo per svolgere le visite mediche e completare quindi il trasferimento in Francia. Il problema però, da quanto filtra da Milan e Monaco, è di natura economica. Non cambia comunque nulla per affare Angel Correa, con Milan forte dell’accordo col giocatore che sta cercando quello definitivo con Atletico Madrid. Ballano ancora bonus sulla cifra finale ma la trattativa va avanti.

Parallelamente all’offensiva per Correa, il Milan pensa alla difesa. Il primo obiettivo resta Demiral della Juventus. Al momento i bianconeri non sembrano aprire alla cessione del turco, ma l’ex difensore del Sassuolo rimane prioritario per Giampaolo. Intanto Ismael Bennacer si è recato in sede per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri

Nuovo summit tra Federico Chiesa e la dirigenza viola: a New York, sul pullman della Fiorentina, l’attaccante ha incontrato Barone, Antognoni e Dainelli. Sull’attaccante è forte da tempo l’interesse della Juventus: in maniera altrettanto decisa, però, il club continua a ribadire di non voler cedere il giocatore. In questo senso Commisso ha ribadito la sua linea su Chiesa: “Ho detto dal primo giorno che voglio rimanga, vedremo quello che si farà. Io lo rispetto, voglio prendermi cura di tutti i miei giocatori".

In casa Juventus il nodo da sciogliere è quello relativo all’attacco: Sarri nella conferenza stampa che ha anticipa la sfida con l’Inter ha parlato della posizione di Dybala: ““Potrebbe fare facilmente il 'falso nueve', ma potremmo anche trovare soluzioni diverse. Potrebbe anche giocare come trequartista di raccordo, alle spalle di due attaccanti ". Alla luce della difficile collocazione tattica, l’argentino al momento non è certo di essere titolare nel nuovo progetto tattico. Nell’attacco bianconero resta inoltre in uscita Higuain, nonostante la volontà del giocatore (che vorrebbe rimanere alla Juve). Su Kean resta il forte interesse di Everton e Arsenal. Capitolo Perin: si attendono nuovi sviluppi dopo lo stop nella trattativa con il Benfica.

Il Napoli ha accolto Elmas, il centrocampista arrivato dal Fenerbahce ha prima svolto le visite mediche a Roma, poi ha raggiunto il resto del gruppo a Dimaro. Alla società turca sono andati 16 milioni di euro: il macedone sostituisce Rog passato ufficialmente al Cagliari.

Capitolo Inter: Dzeko e Lukaku restano al momento le uniche piste per l’attacco. Conte considera il belga (che vuole trasferirsi in nerazzurro) l’elemento che serve alla squadra per fare il salto di qualità: bisogna però trovare una formula per soddisfare le richieste del Manchester United. Per trovare le risorse, sono necessarie delle cessioni. Che potrebbero non coinvolgere solo Icardi e Nainggolan.

Nostalgia in casa Roma, che prima di ascoltare le parole di presentazione di Mancini, ha visto Totti e De Rossi allenarsi insieme. L’ex centrocampista giallorosso mercoledì sera partirà pr Buenos Aires dove c’è il Boca Juniors ad attenderlo.

La Sampdoria è in corsa per Simone Verdi. Nessun club, sinora, è riuscito a soddisfare le richieste del Napoli, che vorrebbe 20 milioni più bonus. La Samp, però, è interessata solo se gli azzurri abbasseranno le loro pretese. Sull’esterno è in pressing anche il Torino. In casa Udinese non si sblocca la trattativa per Tokoz del Besiktas. I bianconeri si guardano intorno per altri obiettivi per il centrocampo: un’idea è Walace dell’Hannover. Il Bologna ha accolto Skov Olsen che ha effettuato le visite mediche. Il Genoa è vicino a Lucas Silva del Real Madrid, mentre il Cagliari dopo aver ufficializzato l’arrivo di Rog punta a chiudere il colpo Naithan Nandez. Il Sassuolo ha accolto Obiang arrivato in Italia per la sua nuova avventura in Serie A.

SERIE B

Lo Spezia è sempre più vicino all’arrivo del portiere classe ‘90 Seculin dal Chievo. L’Ascoli ha preso il difensore ecuadoregno Ferigra (classe ’99) dal Torino. In casa Pordenone si avvicina l’ingaggio del centrocampista Magnino della Feralpisalò, classe 1997. Crotone, è fatta per Mustacchio, esterno classe ’89 del Perugia (nel girone di ritorno, lo scosro anno aveva giocato a Carpi).