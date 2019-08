Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Giorno di arrivi in Italia, ma anche di possibili partenze visto l’imminente chiusura del mercato inglese prevista per l’8 agosto.

È atterrato in Italia Danilo, il nuovo rinforzo della Juventus, arrivato in bianconero nella trattativa che ha portato Cancelo al Manchester City. Il Tottenham invece ha fatto una nuova offerta per Dybala. Dopo la mancata chiusura della trattativa con il Manchester United, ora per l’argentino ci prova la squadra di Pochettino.

I Red Devils saltato l’arrivo di Dybala, pensano a Fernando Llorente svincolato dal Tottenham. Sempre dall’Inghilterra è in chiusura la trattativa che potrebbe portare Praet dalla Sampdoria al Leicester. Nagy del Bologna invece domani farà le visite mediche con il Bristol City

Il Napoli irrompe su Everton Soares del Gremio, ma le richieste della squadra brasiliana sono alte. Il Milan continua a lavorare per arrivare a Angel Correa, l’argentino ha rifiutato il Monaco perché vuole solo i rossoneri.

L’Atalanta invece per rinforzare la difesa pensa a Martin Skrtel, giocatore d’esperienza ex Liverpool, ora in forza al Fenerbahce.

Lasse Schone è atterrato in Italia, accolto calorosamente dai tifosi del Genoa. L’ex Ajax rinforzerà la mediana della squadra di Andreazzoli. Sempre la squadra di Preziosi è vicina all’acquisto di Pajac, giocatore di proprietà del Cagliari.

In uscita l’Inter lavora per le cessioni di Colidio, sul quale c’è il Leeds e di Puscas, vicino al passaggio al Reading. In chiusura la trattativa tra Cagliari e Boca Juniors per Nandez, con il giocatore che è in viaggio verso l’Italia.

Il Brescia è riuscito a chiudere per Jaromir Zmrhal dello Slavia Praga. Nella notte superati gli ultimi ostacoli dal presidente Cellino che porta a casa il nuovo rinforzo classe ’93. Mentre nelle ultime ore c’è l’interesse per Falcinelli, proposto anche al Verona. L'Udinese ha ricevuto un'offerta ufficiale dal KV Kortrijk, squadra della Serie A belga, per Scuffet.

Tra il Lecce e Burak Yilmaz si può chiudere entro metà mese. L’attaccante ora è a Berlino per curare un infortunio rimediato in amichevole, ma la squadra di Meluso e Sticchi Damiani vuole dare a Liverani il rinforzo in attacco.

Infine Gennaro Tutino ha firmato con il Verona, che ha ufficializzato anche Lazovic. Nuovi contatti tra Toprak e il Sassuolo del Borussia Dortmund, difensore di grande esperienza classe ’85.

All’estero invece il Derby County ha ufficializzato l’arrivo di Wayne Rooney. Gaziantepspor è in arrivo Chibsah dal Frosinone

In Serie B il Pescara si muove sia in entrata che in uscita. Per il centrocampo l’obiettivo è Jacopo Segre, mentre Bunino va verso Padova. È fatta per Ciofani dal Frosinone alla Cremonese, grigiorossi che hanno chiesto Thorsby alla Sampdoria. La Salernitana invece è interessata a Giuseppe Zampano, su di lui anche Portogruaro e Ascoli.

In Serie C, rinforzo per il Catania: è fatta per Saporetti e valutato anche Mbende, camerunense cresciuto nel Borussia Dortmund.

Notizie importanti dalla Serie D:

Amantino Mancini, ex Roma e Inter, sarà il nuovo allenatore del Foggia. Comincerà dunque in Puglia la sua nuova carriera da allenatore.

A Palermo invece torna Santana, 13 anni dopo l’ultima volta. È lui il primo acquisto della società rosanero di Mirri e Tony Di Piazza.