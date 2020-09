Gianluca di Marzio: “Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

Dopo la bella prestazione di giovedì sera, Jens Petter Hauge è finito nel mirino del Milan. Stregati dall'esterno norvegese classe 1999, i dirigenti rossoneri sarebbero seriamente intenzionati ad acquistarlo. Il suo arrivo non dovrebbe tuttavia essere legato ad una futura cessione. Prosegue sempre la ricerca di un difensore centrale ma su questo al momento il Milan ha deciso di prendersi tempo per valutare i vari profili. Nastasic resta uno degli obiettivi principali ma i rossoneri aspettano anche perché possono nascere delle opportunità come Rudiger del Chelsea.

In casa Juventus c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Alvaro Morata, che è pronto per il suo secondo debutto in bianconero.

La Roma si avvicina a Borja Mayoral: il club giallorosso ha fatto ulteriori passi avanti dopo aver già raggiunto l'accordo con il giocatore. E in conferenza stampa, Fienga ha chiarito le situazioni di Edin Dzeko e di Fonseca.

Movimenti in uscita in casa Inter: Milan Skriniar è il grande obiettivo del Tottenham. La trattativa è partita nei giorni scorsi, e adesso i dirigenti nerazzurri aspettano l'affondo finale dei dirigenti inglesi. Inoltre, Andrea Ranocchia è ai saluti: il difensore classe 1988 ha detto sì al Genoa. Resta ormai solo da trovare l'intesa col club rossoblù per il nuovo contratto del giocatore. Per i colpi in entrata, Giuseppe Marotta è stato molto chiaro: non ci saranno altri grandi investimenti, si studieranno solo occasioni, qualora si dovessero presentare. La Lazio ritrova Wesley Hoedt: il difensore olandese è arrivato oggi a Fiumicino, e domani si sottoporrà alle visite mediche. Poi, la firma sul contratto. In uscita c'è sempre Bastos: il difensore angolano piace anche al Porto, che in queste ultime ore si sarebbe mosso concretamente per provare ad acquistarlo.

Il Torino ha ufficializzato tre arrivi dalla SPAL: si tratta di Horvath, Kryeziu e Catanzaro, tre giovani prospetti. La Sampdoria ha accolto oggi Antonio Candreva, in arrivo dall’Inter. Lo ha reso noto oggi il club blucerchiato, tramite un comunicato ufficiale. Oltre a Candreva, Claudio Ranieri sta per ottenere anche Keita Baldé: l'attaccante ex Lazio dovrebbe arrivare a Genova nella giornata di lunedì per svolgere il primo allenamento.

Il Cagliari vuole Gyrano Kerk, ma per adesso la trattativa è in fase di stallo, dopo che per l'esterno olandese si è mosso anche il Leeds United. Il Crotone ha ufficializzato l’arrivo di Arkadiusz Reca, che arriva in prestito dall’Atalanta. Per l’attacco, la squadra calabrese punta a Filippo Falco, giovane attaccante di proprietà del Lecce. Primi contatti tra i club già avviati.

L’Hellas Verona ha acquistato ufficialmente l’attaccante Eddie Salcedo (2001), che torna a Verona dall’Inter.

Il Parma stava per concludere l'arrivo di Andi Zeqiri, ma all'ultimo l'affare è saltato: l’attaccante svizzero è diretto al Brighton, in Premier League. Sempre per il reparto offensivo, è vicino Amad Traoré, classe 2000 di proprietà dell'Atalanta: c'è fiducia, si può chiudere a breve. In cerca di un esterno, piace Kevin Malcuit, di proprietà del Napoli.

Il Genoa ha individuato in Gianluca Scamacca il nuovo obiettivo per l’attacco. Il centravanti del Sassuolo potrebbe essere il nuovo rinforzo per la squadra di Rolando Maran. Nel caso, Scamacca non approderebbe solo: è in arrivo dall'Inter Darian Males, svizzero ex Lucerna. Affare in singergia con i nerazzurri: la punta arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Il Sassuolo saluta Marlon ed è subito alla ricerca del suo sostituto: una trattativa è stata già intavolata con il Real Madrid per il giovane Gila Fuentes.

Lo Spezia, che ha rinnovato il contratto al suo allenatore Vincenzo Italiano, studia le possibilità per l'acquisto di un centravanti di peso: in attesa di risposte dal Bologna per Santander, i dirigenti liguri hanno sondato il terreno con il Napoli per Fernando Llorente: affare complicato, ma lo Spezia ci prova. Infine, Daniele Verde è arrivato oggi in città: dopo le visite mediche arriverà la firma nel contratto. Il Benevento può chiudere in settimana l'arrivo di Iago Falque dal Torino. In uscita, ci sono Vokic e Antei, entrambi pronti al trasferimento al Pescara. Udinese: ufficiale l'arrivo di Kevin Bonifazi.

SERIE B

Il Pescara ha ufficializzato l'arrivo di Raul Asencio, l'Empoli ha preso Nicholas Haas. Il Pisa ha finalizzato l'arrivo dal Sassuolo di Luca Mazzitelli. Cinque arrivi in casa SPAL: Sebastiano Esposito dall'Inter, Enrico Brignola e Leonardo Sernicola dal Sassuolo, Memeh Caleb Okoli dall'Atalanta e Luca Ranieri dalla Fiorentina.