Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

L'ennesima, lunga giornata di mercato vissuta ieri porta fortemente il segno di Steven Nzonzi: arrivato a Roma ad ora di pranzo dopo la grande accelerata di Monchi, il centrocampista francese ha firmato un contratto quadriennale con il club giallorosso, per un costo complessivo dell'operazione da 26,6 milioni più 4 di bonus.

Sempre nel reparto di centrocampo l'Inter culla il proprio sogno estivo, Luka Modric: l'agente spinge per convincere il Real Madrid alla cessione, in un discorso riaffrontabile post Supercoppa Europea. Senza sostituto del croato in casa Real, tuttavia, la situazione si complica ulteriormente: le merengues vanno sempre alla ricerca di un centrocampista, con un tentativo per Eriksen del Tottenham frenato dalla richiesta shock di Levy (200 milioni). Rinnovo, intanto, per Luciano Spalletti: firma fino al 2021 e ingaggio da 4,5 milioni annui più bonus.

Tanti movimenti in casa Milan, tra sorprese e affari già instradati: dopo l'ufficialità di Bakayoko, accelerata per arrivare a Laxalt del Genoa e intesa tra tutte le parti raggiunta, con i rossoneri che utilizzeranno gli 11 milioni di euro previsti per l'obbligo di riscatto rossoblu di Lapadula per finanziare parte della trattativa (con l'aggiunta di 3 milioni e ulteriori 4 di bonus. Bertolacci non incluso nella trattativa: per il centrocampo proposto Gonalons da alcuni intermediari, con il club rossonero che valuterà l'ipotesi del francese come vice-Biglia.

Situazione Castillejo-Bacca, invece: nella giornata di domani previsto incontro risolutivo a Valencia per chiudere l'affare, con Leonardo coinvolto. Il Milan, per rientrare nei paletti del FFP, dovrà prestare attenzione a come spalmare i 18 milioni, ponderando quindi la cifra di prestito e di riscatto. L’accordo, tuttavia, c’è: 18 milioni e il cartellino di Bacca per l'esterno offensivo spagnolo.

Juventus, poi: respinto il tentativo del PSG per Alex Sandro. Nessuna apertura del club bianconero alla cessione del calciatore e chiusura ad una possibile suggestione Marcelo in bianconero, ipotesi per l'eventuale sostituzione dell'ex Porto. Offerta del Leganes per Kean, ma il classe 2000 può restare fino a gennaio.

Capitolo portiere in casa Napoli, cercato esclusivamente in prestito con diritto di riscatto: la sconfitta dello Standard Liegi nei preliminari di Champions League contro l'Ajax potrebbe avvicinare il messicano Ochoa alla maglia azzurra. In stand-by, invece, la trattativa per Tatarusanu del Nantes.

Atalanta: l'improvviso sfogo di Gasperini sul mercato ha lasciato amareggiata e sorpresa la società nerazzurra. Tra le parti, tuttavia, nessun segnale di divorzio: si proseguirà insieme. Doppio, importante colpo per il Parma, che ufficializza gli arrivi di Grassi (prestito secco) e Inglese (prestito oneroso da 3 milioni e due di bonus, con diritto di riscatto e controriscatto) pensando anche a Faraoni del Cagliari, mentre il Sassuolo rinforza la propria difesa con il botto-Marlon dal Barcellona: 6 milioni più percentuale sulla futura rivendita al club blaugrana, che mantiene anche la recompra. Superata la concorrenza di Schalke, Galatasaray e Siviglia.

Gran acquisto in vista anche per il Frosinone, con l'ex Arsenal Campbell arrivato in città in serata per definire l'affare. In difesa Tosca, gradito a Longo, può essere la soluzione giusta: l'altro nome porta a De Maio, che può tornare in corsa post passaggio di Danilo in rossoblu. Genoa poi: ufficiale il passaggio di Spinelli al Crotone, mentre con l'uscita di Laxalt il sostituto può essere Lazaar. La Sampdoria per l'attacco pensa ancora ad Oberlin, nonostante il tentativo per Driussi: offerta in prestito con diritto di riscatto formulata allo Zenit e non accettata al momento, con il club russo che punta ad un affare a titolo definitivo.

Chievo: presto il centrocampista classe 1998 del River Plate Burruchaga. Il Torino, invece, porta avanti i contatti (positivi) per Grujic del Liverpool e Djidji del Nantes: in caso di arrivo del difensore, Bonifazi può tornare alla SPAL. Ufficiale l'arrivo di Ola Aina, in prestito oneroso (600 mila euro) con diritto di riscatto (10 milioni).

Serie B, infine: il Verona lavora con il Foggia allo scambio Boldor-Empereur. A un passo la cessione di Souprayen all’Auxerre: si può chiudere a titolo definitivo. Il Cosenza tratta per Maniero del Novara, attivissimo invece il Perugia: ufficializzati Gyomber dalla Roma e Cremonesi dalla SPAL, il club biancorosso ha chiuso anche per Frattesi, con Bonaiuto verso Benevento. In casa Carpi ufficiale l'arrivo di Mokulu, con Nzola vicinissimo al Trapani: idea scambio con il Lecce tra Ligi e Doumbia, con la contemporanea, possibile cessione di Varga al club biancorosso.

L'Ascoli attende l'arrivo di Simeri e Chiosa dal Novara, mentre il Padova ha ceduto il portiere Bindi al Frosinone. Chiusura con la Cremonese e un nuovo rinforzo in difesa: contratto triennale per Terranova.