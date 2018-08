Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Giornata di visite mediche in casa Milan: Laxalt prima e Castillejo poi.

Per entrambi adesso non resta che aspettare l'ufficialità: il difensore ha firmato un quadriennale (operazione da 14 milioni più 4 di bonus), l'esterno offensivo spagnolo anche (operazione da 19 milioni più il cartellino di Bacca al Villarreal). Domani saranno presentati tutti e due alla stampa.

Visite mediche anche per Ospina con il Napoli: accordo con l'Arsenal raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso si realizzassero condizioni molto complicate.

Colpo Soriano per il Torino: l'attaccante del Villarreal è sbarcato in serata in città e domani sarà tempo delle visite mediche. Operazione in prestito con diritto di riscatto (1+14 milioni), che diventerà obbligo in caso di raggiungimento di un determinato numero di gare.

Djdji anche è atteso in Italia per le visite mediche con i granata, club che è anche in trattativa per Di Gennaro della Lazio (sarebbe il sostituto di Valdifiori).

Su Niang c'è il Siviglia. In caso di sua partenza, il Toro potrebbe pensare di riportare in Italia Zaza, in uscita dal Valencia.

Capitolo Inter: per Modric, Perez continua a fare muro e non vuole sentir parlare di una possibile partenza del croato, soprattutto dopo la sconfitta di ieri in Supercoppa. A questo punto diventa davvero difficile.

Roma: Monchi è al lavoro per trovare una nuova sistemazione a Gonalons (seguito dal Siviglia).

L'Atalanta ha accolto Emiliano Rigoni dallo Zenit: operazione da 1 milione più 15 di riscatto.

La Juventus ha fatto un investimento (circa 2 i milioni spesi) per Baden Frederiksen, punta classe 2000 presa dal Nordsjaelland. Il giovane sarà inizialmente aggregato alla Primavera.

Per la squadra B, invece, è stato chiesto Moreo al Palermo, mentre il classe '98 Mavdidi ha svolto già le visite mediche (arriva dall'Arsenal).

La Spal ha chiuso la trattativa per Valdifiori dal Torino, così come quella per il ritorno di Bonifazi. E' ufficiale anche il ritorno di Simic.

Il Parma ci prova per Rizzo del Bologna, mentre Gervinho sbarcherà in Italia domani e sosterrà le visite con i crociati; una volta superate firmerà il contratto.

Per Letschert del Sassuolo c'è un'offerta dell'Utrecht in prestito. E' ufficiale intanto l'arrivo di Marlon dal Barcellona.

La Fiorentina sta per accogliere Gabriel Bocchio del Red Bull Brasile: si tratta di un classe 2000 che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto (e contratto di 5 anni).

L'Empoli ha preso Salih Ucan, centrocampista turco ex Roma che farà le visite mediche nelle prossime ore. Intanto è in chiusura anche l'affare Acquah con il Torino.

La Sampdoria pensa a Destro del Bologna per l'attacco. In stand-by invece la trattativa per Djmsiti.

Ufficiale l'arrivo di Danilo al Bologna. Per il Cagliari, Tonelli torna ad essere un obiettivo: riapertura da parte del Napoli. Inoltre, si lavora anche per Klavan, difensore del Liverpool che arriverebbe in prestito.

Sfumato Kannemann per i rossoblù: il giocatore ha trovato l'accordo con il Gremio per il rinnovo fino al 2022. Il Cagliari tratta anche con la Samp per Leverbe.

Ufficiale l'arrivo di Campbell a Frosinone. Fatta per Capuano (firmerà un triennale) e Ardaiz.

Il Genoa lavora per il sostituto di Laxalt: si tratta di Lazaar del Newcastle. Nuovi contatti dell'Udinese per Lapadula: i bianconeri vorrebbero inserire nell'operazione anche Ali Adnan (si cerca dunque l'intesa su tutti questi aspetti).

Tentativo del Chievo per Letizia del Benevento.

Serie B: al Cosenza è fatta per Verna. Nel pomeriggio il club ha chiuso anche per un altro doppio colpo: Garritano e Maniero.

Al Pescara è ufficiale l'arrivo di Ciofani dal Frosinone, mentre il Verona accoglie Colombatto dal Cagliari.

Il Venezia ha chiuso per Citro, il Brescia ha preso Carillo dal Genoa.

Al Lecce è ufficiale l'arrivo di Scavone del Parma, così come lo scambio La Mantia-Caturano con l'Entella.

Ufficiale Ardemagni all'Ascoli. Il Perugia ha chiuso per il ritorno di Verre dalla Sampdoria e prende anche Gabriel che ha risolto il suo contratto con il Milan.

Il Benevento ha chiuso per Kapustka, trequartista polacco in arrivo dal Leicester. Domani il giocatore sosterrà le visite mediche: intesa tra club raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Dall'estero: previsto un nuovo incontro nelle prossime ore tra Nizza e Marsiglia per Balotelli. Si proverà a chiudere per il trasferimento dell'attaccante azzurro.

Al Cordoba è in arrivo Piovaccari che torna dunque nel club in cui ha già giocato nella stagione 2016/2017.