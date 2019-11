© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il direttore sportivo, Gianluca Nani, in vista della gara di domani tra il Liverpool e il Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "I Reds sono il migliore avversario che potesse capitare al Napoli in questo momento. La vedo come una grandissima occasione per fare una grande prestazione e uscire da questa situazione negativa. Quando si passa un momento un po' così, forse è meglio incontrare una grandissima squadra come il Liverpool che un altro avversario. Andare ad Anfield a giocare con i campioni d'Europa e che in questo momento sta ammazzando il campionato inglese... Cosa c'è di meglio che andare lì, giocarsela e coglierla come un'occasione per ripartire alla grande?".