Fonte: firenzeviola.it

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Gianluca Nani, dirigente oggi al Reading, ha parlato a Radio Bruno Toscana del campionato italiano, con particolare attenzione sul momento dei viola: "Dopo Juve, Napoli e Inter non c'è competizione. Per la Fiorentina non è impossibile lottare qualcosa di importante, una volta è toccato all'Atalanta, perché non può toccare ai viola? Per Pjaca aspetterei un po', ho visto tanti giocatori scoppiare in ritardo. Balotelli? Lo vedrei bene alla Fiorentina, è un giocatore che ha reso meno rispetto alle sue qualità. Io lo prenderei, ma non devo dare consigli alla dirigenza della Fiorentina.