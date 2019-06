Gianni Balzarini a Radio Bianconera: “Spinazzola, é una bocciatura. Matuidi potrebbe partire”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini: “Spinazzola-Pellegrini? A caldo mi sembra una bocciatura per Spinazzola sul quale la Juve aveva investito molto. Evidentemente non ci sono per la Juventus garanzie tali per continuare a puntare su questo giocatore. Era reduce da un problema al crociato, forse anche dal punto di vista fisico non dava garanzie. Dal punto di vista tecnico è un’operazione che mi lascia qualche perplessità. La Juve si assicura un giocatore potenzialmente forte come Pellegrini, non so se resterà in organico”.

Su Matuidi: “Ho sentito qualche voce sul fatto che sia sulla lista dei partenti, se arriva una buona offerta può partire. Un centrocampista in uscita c’è visto che c’è già Ramsey in entrata, poi arriva Rabiot, quindi ci sarebbe un esubero”.

Su Rabiot: “Ha un certo caratterino. Poi dal punto di vista tecnico è valido, ma dal momento che vai alla Juventus qualcosa devi cambiare. Pogba? Non me l’aspetto, costa una cifra astronomica che la Juventus in questo momento non può permettersi. Mi fa molto strano anche l’accordo per l’ingaggio di De Ligt