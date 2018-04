Giannichedda: "Lazio-Roma vale la Champions. Che ricordi nel 2005"

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Lazio, ha parlato così a Sky Sport in vista del derby di domenica tra biancocelesti e Roma: "Erano tanti anni che non si giocava un derby così importante. Roma e Lazio in questa stagione si contendono la Champions, arriveranno da una settimana importantissima in chiave europea. Derby 2005? Ho ricordi bellissimi di quel derby, con Papadopulo in panchina. Mi fece giocare difensore centrale, anche se quello non era il mio ruolo. Quella partita fu quasi un film, alla fine portammo a casa un risultato straordinario perché in quel periodo la Lazio non era forte come la Roma. Riuscimmo a vincere col cuore e con la testa, proprio come hanno fatto i giallorossi col Barcellona. Roma? Complimenti alla squadra e a Di Francesco, che martedì hanno fatto una gara straordinaria. Dzeko è sicuramente quello più temibile, un campione vero, uno da top club".