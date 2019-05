Giannichedda: "Spero che Allegri resti. Non cederei Douglas Costa"

Giuliano Giannichedda, ex Juventus, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bianconera nel corso della trasmissione ‘Avanti Madama’: Allegri resterà alla Juve? Io penso e spero di sì. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, ha vinto cinque Scudetti, fatto due finali di Champions. Non è facile passare da Allegri a un altro allenatore top, quindi giusto andare avanti con Allegri. Il battibecco con Adani? Quando un opinionista fa una domanda non deve farla come una sentenza, è giusto chiedere se si può giocare in un modo diverso. In Champions League ha beccato una volta il Real Madrid e un’altra il Barcellona che erano le squadre più forti del mondo. Giocare bene non significa per forza vincere, il Manchester City gioca bene ma sono anni che non va oltre i quarti di finale”.

Su Deschamps: “Io l’ho avuto, è un ottimo allenatore e gestore di campioni, lo ha dimostrato anche in Nazionale. In Serie B eravamo talmente forti che vincevamo anche senza idee”.

Sugli infortuni: “Tutte le grandi squadre hanno avuto grossi problemi. Non è un problema solo della Juventus, giocando così tanto a questi ritmi si hanno più problemi”.

Su Douglas Costa: “Se ci rinuncerei? Dipende da un altro talento che arriva. Secondo me non se ne può fare a meno, ma deve stare bene. In Champions League con quelle caratteristiche può mettere in difficoltà gli avversari”.