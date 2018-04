Giannini: "Roma ha poche chance, ma nel calcio può succedere di tutto"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Giuseppe Giannini, storico giocatore della Roma, ha rilasciato un'intervista al portale ara.cat a proposito della gara di stasera tra Barcellona e Roma. Queste alcune battute riportate da vocegiallorossa.it:

Raggiungere i quarti è già un successo?

"Sì, devi fare un passo alla volta. In una città così passionale quando vinci una partita sei un eroe, quando perdi vieni insultato. Ci vuole calma per riuscire a crescere, ora c'è Monchi, ci sono giocatori giovani per il futuro e il progetto per lo stadio di proprietà".

Il club sta giocando bene anche senza Totti...

"Non è mai facile quando si ritira uno come lui, ma il club deve andare sempre oltre i singoli".

Quante chances ha la Roma di andare in semifinale?

"Poche, ma ci sono. Nel calcio può succedere di tutto".